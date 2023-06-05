‘Katalog’lu fuhuş çetesi çökertildi

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Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu 22 kadın kurtarıldı.

ŞİFRE: KONUM VAR

Çetenin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, kadınları gidecekleri adrese, “Konum var, Konuma gideceğiz” şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi. Şüpheliler C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.’nin (49) sorguları sürüyor.