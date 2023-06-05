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‘Katalog’lu fuhuş çetesi çökertildi

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#Yabancı Uyruklu#Polis#Telefon
‘Katalog’lu fuhuş çetesi çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Bursa’da polis ekipleri, genç kızları, lüks eğlence mekânlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglar hazırlayıp müşteri bularak fuhşa zorlayan bir şebeke tespit etti.

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Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu 22 kadın kurtarıldı.

ŞİFRE: KONUM VAR

Çetenin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, kadınları gidecekleri adrese, “Konum var, Konuma gideceğiz” şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi. Şüpheliler C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.’nin (49) sorguları sürüyor.

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#Yabancı Uyruklu#Polis#Telefon

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