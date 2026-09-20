Kataloglu fuhşa operasyon

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Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 7'si kadın 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.

210 MİLYON TL’LİK HESAP HAREKETİ

Şüphelilerin, işyerleri adına açtıkları sosyal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri saptandı. Adana, Mersin ve Tekirdağ'da yapılan eşzamanlı baskınla 7’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.