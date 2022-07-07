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FuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± erkekleri 3 kategoriye ayÄ±rmÄ±ÅŸlar! 27 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

#Kayseri#FuhuÅŸ Operasyonu#GözaltÄ±

Kayseri'de, polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k ettikleri belirlenen, 27 kiÅŸi yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. FuhuÅŸ yapan kadÄ±nlarÄ±n, 'mÃ¼ÅŸteri' olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± erkekleri 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iÅŸ adamÄ±' olarak 3'e ayÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kentte fuhuÅŸ yapan ve fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k eden kiÅŸilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. 3 ay sÃ¼ren teknik takip sonucu fuhuÅŸ yapan ve geÃ§imini bu ÅŸekilde saÄŸlayan kadÄ±nlarÄ±n sosyal medya ve WhatsApp Ã¼zerinden iletiÅŸime geÃ§tikleri, numaralarÄ±nÄ± vererek diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±na da sÃ¶yleyip, rezidans, otel veya mÃ¼ÅŸteri evlerinde fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ±, tek seans Ã¼cretlerinin 2 bin TL, saatlik Ã¼cretlerinin 4-5 bin TL, gecelik Ã¼cretlerinin ise 8- 10 bin TL olduÄŸu belirlendi.Â

FuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± erkekleri 3 kategoriye ayÄ±rmÄ±ÅŸlar 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FuhuÅŸ yapan kadÄ±nlarÄ±n ayrÄ±ca birbirlerine mÃ¼ÅŸteri yÃ¶nlendirdikleri, katalog fotoÄŸraflar ile kendilerini tanÄ±ttÄ±klarÄ± tespit edildi. FuhuÅŸ yapan kadÄ±nlarÄ±n, mÃ¼ÅŸterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iÅŸ adamÄ±' olarak 3'e ayÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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KadÄ±nlarÄ±n 'zengin' mÃ¼ÅŸterilerine fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kataloÄŸu gÃ¶nderdiÄŸi ve buradan seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

FuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± erkekleri 3 kategoriye ayÄ±rmÄ±ÅŸlar 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bu kapsamda Antalya, Ä°zmir, NevÅŸehir ve Aksaray'da yaÅŸayan 49 kadÄ±nÄ±n fuhuÅŸ yapmasÄ±na aracÄ±lÄ±k edip, yer, imkan ve kazanÃ§ saÄŸladÄ±klarÄ± belirlenen 19'u kadÄ±n 27 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡eÅŸitli adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda 27 kiÅŸi yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â 

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#Kayseri#FuhuÅŸ Operasyonu#GözaltÄ±

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