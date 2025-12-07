Katalogdan ‘yabancı gelin’ tuzağı: Takıları da alıp kaçtılar

Haberin Devamı

Denizli Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı. JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi. Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ila 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

JASAT’ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikâh ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp kaybolduğu belirlendi. Erkeklerin hem evlenme vaadi veren aracılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı. JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.