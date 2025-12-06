×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Katalogdan evlilik tuzağına operasyon: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Dolandırıcılığı#Yabancı Uyruklu Kadınlar#Katalog Dolandırıcılığı
Katalogdan evlilik tuzağına operasyon: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 18:15

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesi merkezli 2 ilde, evlenmek isteyen erkekleri 5 ile 10 bin dolar arasında değişen para karşılığında, katalog üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla tanıştırıp, ardından düğünde takılan altınları da alıp kaybolan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı. JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi.

Katalogdan evlilik tuzağına operasyon: 5 gözaltı

Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi. JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.

Haberin Devamı

Katalogdan evlilik tuzağına operasyon: 5 gözaltı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Gözden Kaçmasınİstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonuİstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Dolandırıcılığı#Yabancı Uyruklu Kadınlar#Katalog Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!