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Katalog suçu nedir? Katalog suçlar hakkında bilgiler

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Katalog suçu nedir Katalog suçlar hakkında bilgiler

Kataloğ suçu, ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır. İşte, katalog suçlar hakkında detaylı bilgiler

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CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir. Yeni düzenleme ile birlikte sağlık çalışanlarına şiddet de katalog suçlar arasında yer alacak. Peki, katalog suçlar hangileri? İşte, o detaylar

Katalog suçlar hangileri?

  • Kasten Öldürme
  • İntihara Yönlendirme
  • Göçmen Kaçakçılığı
  • İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
  • Çocukların Cinsel İstismarı
  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
  • Düşmanla İşbirliği Yapmak
  • Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
  • Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
  • İşkence
  • Müstehcenlik
  • Fuhuş
  • Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
  • Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
  • Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
  • Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
  • Yağma ve Nitelikli Yağma
  • Soykırım Suçu
  • Devlete Karşı Savaşa Tahrik
  • İnsan Ticareti Suçu
  • Nitelikli Yaralama
  • Ağırlaşmış Yaralama
  • Ağırlaşmış İşkence Suçu
  • Hırsızlık
  • Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
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