Katalog suçu nedir? Katalog suçlar hakkında bilgiler

Haberin Devamı

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir. Yeni düzenleme ile birlikte sağlık çalışanlarına şiddet de katalog suçlar arasında yer alacak. Peki, katalog suçlar hangileri? İşte, o detaylar

Katalog suçlar hangileri?