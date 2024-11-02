Katalanların kalbinde Barça marşı

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Limak Filarmoni Orkestrası, önceki gün Fahri Sanat Direktörü Tenor Murat Karahan ve soprano Sara Blanch solistliğinde Barcelona’nın simge tarihi yapılarından Palau de la Música Catalana’da (Katalan Müzik Sarayı) sahne aldı. Ünlü İtalyan orkestra şefi Francesco Ivan Ciampa’nın yönetimindeki orkestra, Akdeniz’in büyülü melodilerini seslendirdi. Türk eseri ‘Yaralı Gönül’ün de seyircilerle buluşturulduğu konserin en ilgi çeken eseri ise Barcelona Spor Kulübü’nün sevilen Barça Marşı’nın seslendirilişi oldu. Konseri izleyenler arasında yer alan Barcelona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta, marşın ardından orkestrayı ayakta alkışladı. Seyircilerin ‘bis’ isteğiyle de tenor Karahan ve soprano Blanch, marşı ikinci defa icra etti.

‘TÜRKİYE’NİN HAYRANIYIM’

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UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen tek konser salonu olan Palau de la Música Catalana’yı dolduran sanatseverler de, konserin sonlanmasıyla orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı. Başkan Laporta ise konserin ardından kokteylde tenor Murat Karahan’ı tebrik etti. Karahan’a uzun uzun sarılan Laporta, marşın seslendirilişinde gözlerinin dolduğunu ve çok mutlu olduğunu aktardı. Laporta, Karahan’ın Barcelona Spotify Camp Nou Stadı’nın açılışında da marşı seslendirmesini teklif etti. Türkiye’de Barcelona’nın çok hayranı olduğunu söylediğimiz Başkan Laporta, “Ben de Türkiye’nin hayranıyım” değerlendirmesinde bulundu. Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere yönelik saygı duruşu ile başlayan konserin gelirini de bu felaketten zarar görenlere yönelik açılan fona bağışladıklarını açıkladı.

Joan Laporta, Camp Nou Stadı’nın açılışında Murat Karahan’ın Barça Marşı’nı seslendirmesini istedi.

Katalan Müzik Sarayı ile işbirliği protokolü yaptıklarını aktaran Özdemir şunları aktardı:

“İspanya’daki projelerimizle iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağları güçlendiriyoruz. Barcelona’nın ruhunu ve kalbini tanımlayan simge yapılarında imzamız bulunuyor. Bunlardan biri de futbol dünyasının önemli mabetlerinden Barcelona’nın simgesi Spotify Camp Nou Stadı. Statta sürdürdüğümüz yenileme çalışmasıyla Katalan kültür mirasına anlamlı bir iz bırakıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara kültür, sanat ve eğitim başlığı altında anlamlı girişimlerle dokunuyoruz.”

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Konser sonrasında ise Limak İnşaat’ın üstlendiği Barcelona Spotify Camp Nou Stadı’nın Yenilenmesi ve Genişletilmesi projesini, Hürriyet yerinde takip etti. 31 Ocak 2023 tarihinde imzalanan proje ile stadın seyirci kapasitesinin 99 bin kişiden 105 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. 12 ayda stadın yüzde 35’ini tamamladıklarını ve 2026’nın Temmuz ayında anahtar teslimi yapacaklarını belirten Limak Yatırım Projeler Sorumlusu Reşit Yıldız özetle şunları aktardı:

‘GÜRÜLTÜYE TAHAMMÜL YOK’

“Burası bir mega proje. Şehrin göbeğinde yapıyoruz. Buradaki insanların gürültüye toleransı bizim ülkedekinden çok çok daha az. Mesela burada cumartesi ve pazar günleri çalışamıyoruz. Sadece hafta içi, sabah 8 akşam 8 arasında çalışabiliyoruz. Buranın tamamıyla anahtar teslim zamanımız 2026 Temmuz. Şu anda da yaklaşık yüzde 35’lerdeyiz. Burada ilk beton geçen sene 6 Kasım’da atıldı. Daha 12 ay oldu. Buradaki çeliğin yüzde 60’ını Türkiye’de imal ettik. Çatıyı taşıyacak olan çelik bir halka var. Onu da özellikle Türk firması seçtik. O firmayla Çanakkale Köprüsü’nün kulelerini inşa etmiştik. Çok özel bir çatısı olacak.”

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