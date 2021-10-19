Kat mülkiyeti nedir, ne demek? Kat mülkiyeti olmazsa ne olur?

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Kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki fark, belirli hususlarda merak ediliyor. Mülkiyet sahibi olma aşamasında , kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark ortaya çıkıyor. Alım aşamasında kafası karışan ve hangisinin daha iyi olduğuna karar veremeyen kişiler, ilerde ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Kat mülkiyeti nedir ve nasıl alınır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

KAT MÜLKİYETİ NEDİR VE NASIL ALINIR?

Kat mülkiyeti, tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskan belgesinin alınmış olması gerekir. İskan belgesi diğer adı ile yapı kullanım belgesi olarak da adlandırılabilir. Daire, mağaza, depo ya da kat gibi bağımsız bölgeler için alınan kat mülkiyeti, tamamlanmış bir inşaat olması gerekir.

Kat mülkiyetinin alınacağı taşınmazın bağımsız bir yapı olması, kat mülkiyeti türü için zorunluluk taşıyan bir başka faktördür. Kat mülkiyetine sahip olmak için en önemli şart, yapının inşaatının tamamlanmış olmasıdır. Bunun yanında bahsedilen bölümlerin mutlaka bağımsız yapılmış olması ve ana yapının da kâgir olması şarttır.

KAT MÜLKİYETİ İLE KAT İRTİFAKI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

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Tapu türleri arasında arsa tapusu, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tapusu şeklinde bir ayrıma gidilir ve kat irtifakı tapusunun bir ara formu olduğu görülür. Arsa tapusunda herhangi bir inşaat bulunmaz. Kat irtifakı tapusu için inşaatın başlanmış ama tamamlanmamış olması gerekir. Kat mülkiyeti tapusunda da tamamlanmış bir inşaat vardır. Kısacası, inşaat süresinde geçerli olan kat irtifakı, geçici bir süre için alınan bir belgedir.

İnşaat sırasında kat irtifakı alınır ve inşaat tamamlandığı zaman da kat mülkiyetine çevrilir. Ama bu çevrim işleminde kat sahipleri değil de müteahhitler rol oynar. Müteahhitlerin belediyeye iskan ruhsatı ile başvuru yapmış olması sonucunda bir dilekçe vererek kat sahibi, bu dilekçe ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurur. Bazı prosedürlerin aşılması sonucunda kat mülkiyeti tapusu elde edilir.