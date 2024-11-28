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'Kasten öldürme, yağma ve yaralama' suçlarına karıştı, Suriye'ye kaçtı! 10 yıl sonra Türkiye'ye dönünce yakalandı

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#Mersin#Cinayet#Suriye
Kasten öldürme, yağma ve yaralama suçlarına karıştı, Suriyeye kaçtı 10 yıl sonra Türkiyeye dönünce yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:23

Mersin'de “Kasten öldürme, yağma ve yaralama” suçlarına karışan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.G., kaçtığı Suriye'de 10 yıl kaldıktan sonra döndüğü Türkiye'de yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranması bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 11 yıl önce “Kasten öldürme, yağma ve yaralama” suçlarına karışan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.G.'nin o tarihte Suriye'ye kaçtığını, 1 yıl önce de Türkiye'ye döndüğünü belirledi.

Hükümlünün Suriyeli kimliği kullandığını öğrenen ekipler, şahsı merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında belirledikleri bir adreste operasyonla yakaladı. Yakalanan şahsın Suriyeli gibi davranmasına rağmen ekipler, gerçek kimliğini parmak izi incelemesiyle tespit etti.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan E.G. cezaevine teslim edildi.

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#Mersin#Cinayet#Suriye

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