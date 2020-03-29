Kastamonu'nun İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kastamonu'nda Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kastamonu ilinin tarihi Hitit İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Kastamonu Türk hakimiyetine ise 1105 yılında Danişmentli döneminde gerçekleşmiştir. Oldukça köklü geçmişe sahip olan bir ildir. Tarihi olarak köklü geçmişi ile ev sahipliği yaptığı beyliklere ve Osmanlı devletine ait olan birçok yapı ve eser bulunmaktadır. 800 yıl kadar önce yapılan İslami eserlerde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu İlçeleri

Kastamonu ilinde 19 tane ilçe bulunmaktadır. Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Seydiler, Hanönü, Taşköprü, Daday, Araç, İhsangazi ve Tosya Kastamonu’nun ilçeleridir.

Kastamonu Hangi Bölgede?

Kastamonu ili Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Kastamonu; Karabük, Bartın, Çankırı, Çorum ve Sinop illeri ile komşudur.

Kastamonu Gezilecek Yerler

Kastamonu ili tarihi zenginlikler, doğal güzellikleri ve manevi değerler açısından gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunmaktadır. Kastamonu gezilecek yerler olarak çok fazla seçeneğe sahip bir şehirdir.

Gideros Koyu: Kastamonu ilinin kıyı kesiminde bulunan Cide ilçesinde, muhteşem bir görüntüye sahip olan bir koydur. Kastamonu ilinin en güzel yerlerinden biri olan doğa harikası bir yerdir. Gideros koyu doğa ile bütünleşip, sakin ve sessiz bir yer olan huzur bulanacak bir adamdır.

Küre Dağları Milli Parkı: Bitkisel çeşitlilik olarak çok fazla çeşitliliğe sahip, içerisinde mağara, dolin, şelale, kanyon gibi bütün coğrafi oluşumlar bulunmaktadır. Türkiye’de ki ilk olan Panpark’ tır. Valla kanyonundan dökülen sular Ilıca şelalesini oluşturur. Nefes kesici güzelliğe sahip bir milli parktır.

Ilgaz Dağları Milli Parkı: Ilgaz dağlarında çok farklı bitki türü ve hayvan çeşitliliği bulundurmaktadır. 300’den çok daha fazla bitki çeşidinin 65 tanesi ise bu bölgede endemik bir bitkidir. Teleski, telesiyej ve kayak pistinin de bulunduğu bir milli parktır.

Ilgaz Kayak Merkezi: Ilgaz dağlarında bulunan bir kayak merkezidir. Nisan ve aralık ayları arasında hizmet verilen bir kayak merkezidir.

Taş Köprü: Kastamonu’ndaki Eflani Çayının üzerine inşa edilen taş köprü hem tarihi bir yapıdır hem de doğaseverlerin ilgi gösterdiği bir alandır.

Valla/ Horma / Çatak Kanyonları: Kastamonu coğrafya bakımından çok fazla kanyona sahip bir yerdir. Kanyonlar nefes kesen güzelliğe sahiplerdir. Doğasever kişiler tarafından gezilen ve ender güzellikte yerlerdir.

Kastamonu Koy ve Plajları: Kastamonu ilinin kıyı kesimlerinde çok fazla koy ve plaj bulunuyor. Her biri birbirinden güzel olan plaj ve koylar görülmesi gereken yerlerdendir.

Kastamonu Tarihi Yerler

Kastamonu Kalesi: 110 metre yüksekliğe sahip bir tepede bulunan bir kaledir. 12. Yüzyılda inşa edilmiş bir yapıdır. Şehrin ayaklar altında olduğu bir kaledir.

Evkaya Mezarları: Kastamonu’da kaya mezarları olarak en eski olan mezarlardır. Şehir merkezinde bulunan bu kaya mezarlığı 2002 yılından beri turizme açılmıştır.

Nasrullah Camii ve Şadırvanı: 1506 yılında inşa edilen camiye 1746 yılında 3 kubbe daha eklenmiş ve kubbeler 9 sayısına ulaşmıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde yapılan bu camii tarihi açıdan çok önemlidir. İstiklal Marşı’nın okunduğu ilk yerdir.

Saat Kulesi: 100 yıldan fazladır şehirde bulunan bir saat kulesidir. Kastamonu’nun sembolü haline gelmiştir.

Pompeiopolis Antik Kenti: M.Ö. 65 ila M.Ö. 64 yılları arasında Romalı bir general olan Pompeius tarafından kurulmuş bir kenttir.