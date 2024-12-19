Kastamonu'nda korkutan yangın! Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

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Olay, saat 22.00 sıralarında Tosya ilçesi Küçükkızılca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uysal'a ait, kullanılmayan iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başka bir evin çatısına da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alınabilen yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer evin çatısında ise hasar meydana geldi.

Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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