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Kastamonu'nda korkutan yangın! Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

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#Kastamonu#Tosya#Yangın
Kastamonunda korkutan yangın Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 03:13

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi, yangının sıçradığı bir evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Tosya ilçesi Küçükkızılca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uysal'a ait, kullanılmayan iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonunda korkutan yangın Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başka bir evin çatısına da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alınabilen yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer evin çatısında ise hasar meydana geldi.
Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kastamonunda korkutan yangın Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

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#Kastamonu#Tosya#Yangın

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