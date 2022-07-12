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Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan gencin cesedi Sinop'ta bulundu

#Kastamonu#Recep Bakırcı#Sel

Kastamonu Küre’de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı’nın cansız bedeni, 2 hafta sonra Sinop’tan çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Recep Bakırcı'nın ailesi ile telefonda görüşmüştü.

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Sinop, İnceburun mevkisinde bir cesedin fark edilmesi üzerine çevredekiler Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Kastamonudaki sel felaketinde kaybolan gencin cesedi Sinopta bulundu

RECEP BAKIRCI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopsi sonrası cesedin, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler Köyü'ndeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'ya ait olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

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Kastamonudaki sel felaketinde kaybolan gencin cesedi Sinopta bulundu

MURAT KURUM HACDAKİ AİLE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da incelemelerde bulunduğu esnada Recep Bakırcı'nın ailesi ile görüşmüştü. Acılı aileyi teskin eden Bakan Kurum, Bakırcı'nın hacda olan babasıyla telefon görüşmesi yaparak acılı aileye "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" ifadelerini kullanmıştı. 

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#Kastamonu#Recep Bakırcı#Sel

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