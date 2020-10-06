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KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Kastamonu’daki orman yangınları söndürüldü

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Kastamonu’daki orman yangınları söndürüldü
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Kastamonu’da Araç ilçesi ile Devrekani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangınlarda 8 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Köylüler ve Samatlar, Araç, Azdavay, İhsangazi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangında yaklaşık 6 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bir diğer yangın ise Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde de ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine, Devrekani Belediyesi ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alan ve kullanılmayan bir samanlık zarar gördü. Her iki olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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