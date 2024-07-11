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Kastamonu'da yolcu otobüsü yandı! Şoförün dikkati faciayı önledi

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#Kastamonu#Otobüs#Trafik
Kastamonuda yolcu otobüsü yandı Şoförün dikkati faciayı önledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:29

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplere tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Olay, sabah saatlerinde Kastamonu- İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren Kadir Küçük yönetimindeki 34 YK 3800 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmından yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı. Yangının yaklaşık 1 saatte söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular otobüs firmasına ait servislerle İnebolu ilçesine götürüldü.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Kastamonu#Otobüs#Trafik

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