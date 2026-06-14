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Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Aşçı öldü

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#Kastamonu#Yemek Fabrikası#Aşçı
Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Aşçı öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:16

Kastamonu’da bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan 40 yaşında Sinan Güleç hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisinin yakalamak için harekete geçti.

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Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu.

Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Aşçı öldü

HAYATA VEDA ETTİ

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Aşçı öldü

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POLİS CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN PEŞİNDE

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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#Kastamonu#Yemek Fabrikası#Aşçı

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