Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Aşçı öldü

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Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu.

HAYATA VEDA ETTİ

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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POLİS CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN PEŞİNDE

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.