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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:39 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da yangın paniği! 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'da yangın paniği! 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu merkezde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. 4 evin küle döndüğü yangında 2 evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Ahşap 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

Kastamonuda yangın paniği 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi

Mahallede korkuya neden olan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken 4 ev tamamen küle döndü, 2 ev ise büyük çapta zarar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Kastamonuda yangın paniği 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi


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