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DHA-AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:39 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da yangın paniği! 4 ev alevlere teslim oldu

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Kastamonu'da yangın paniği! 4 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu merkezde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. 4 evin küle döndüğü yangında 2 evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Vali Avni Çakır, yangında can kaybının olmayışının sevindirici olduğunu dile getirerek mağdur aileye yardımcı olunacağını aktardı.

Ahşap 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

Kastamonuda yangın paniği 4 ev alevlere teslim oldu

Mahallede korkuya neden olan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken 4 ev tamamen küle döndü, 2 ev ise büyük çapta zarar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Kastamonuda yangın paniği 4 ev alevlere teslim oldu

VALİ AVNİ ÇAKIR OLAY YERİNE GELDİ

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü aktaran Çakır, "3 ev tamamen, bir ev kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği yapıda meydana geldi. Bitişik nizam olan diğer eve de sıçradı." dedi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangında zarar gören evlerden sadece birinde sürekli oturum var. Kendisiyle görüşme yaptık. Şu an için çocuklarının yanına geçecek ama biz de AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ikametgahıyla ilgili sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

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