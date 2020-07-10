MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu'da ''uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı
GeriGündem Kastamonu'da ''uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Barış/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

Kastamonu'da ''uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu'da ''uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı
Abone Olgoogle-news

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize eğitim uçağı düştüğü ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede çalışmalar sonlandırıldı.

İnegöl'de sabah saatlerinde polisi arayan bir kişi, deniz üzerinde eğitim uçağı gördüğünü, bir süre sonra gözden kaybolduğunu, düşmüş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz ve kıyı bölgelerde arama çalışması başlattı. Öğle saatlerine kadar yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede çalışmalar sonlandırıldı. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle