MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
GeriGündem Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 09:14,Son Güncelleme:/

Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Kastamonu’nun Daday ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Görük Köyü Yumurtacı Mahallesi Mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 37 LE 728 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 37 BD 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken otomobilde yolcu olarak bulunan Bahriye Ç. ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Bahriye Ç, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Bahriye Ç, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken incelemelerde bulundu. Kazada büyük oranda maddi hasar oluşan araçlar, kaza yerine gelen traktörle yoldan kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle