×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu Trafik Kazası#Kastamonu-Ankara Yolu#Kastamonu
Kastamonuda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 00:16

Kastamonu'da, tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile beraberindeki Yusuf Ali G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu Trafik Kazası#Kastamonu-Ankara Yolu#Kastamonu

BAKMADAN GEÇME!