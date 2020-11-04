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Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:14 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
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Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 278 parça tarihi eser niteliği taşıyan taş, takı ve tarihi obje, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 85 tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör ve 1 detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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