Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 278 parça tarihi eser niteliği taşıyan taş, takı ve tarihi obje, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 85 tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör ve 1 detektör ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.