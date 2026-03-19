×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu'da otomobil menfeze devrildi! 1 can kaybı, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 15:21

Kastamonu'nun Araç ilçesinde menfeze devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İstanbul'dan Kastamonu'ya bayram tatili için gelen Hasan Buğra Y. (34) idaresindeki 34 EA 9253 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Araç ilçesi Toprakcuma mevkisinde menfeze devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Dudu Y. (67), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Kadriye Y. (33), Belinay Y. (8) ve Asel Y. (4) de ambulanslarla Kastamonu ve Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bulunan Satılmış Y. (69) ise yaralı olmadığını söyleyerek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
