MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 21 kişi yaralandı
GeriGündem Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 21 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 21 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kastamonu'da Daday ilçesine memur taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner Okudan yönetimindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 SN 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi