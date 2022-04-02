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Kastamonu’da orman yangını! Polis ekiplerinin fark etti, büyümeden söndürüldü

#Kastamonu#Orman Yangını#Yangın
Kastamonu’da orman yangını Polis ekiplerinin fark etti, büyümeden söndürüldü

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın, dumanları fark eden polis ekiplerinin dikkati ile büyümeden söndürüldü.

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Olay, Kastamonu’nun Doğu Çevreyolu Toklu tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kent merkezinde zaman zaman hızı saatte 70 kilometreyi ulaşan rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye halinde olan polis ekiplerinin dumanları fark edip yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis ekiplerinin de yardımıyla yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Kent merkezinin yanı başında çıkan yangın büyümeden söndürülmesi ihtimal faciayı önledi.

8 arasöz, 3 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme tankerinin müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#Kastamonu#Orman Yangını#Yangın

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