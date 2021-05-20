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Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-
Haber Giriş: 20.05.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da orman yangını! Kısa sürede büyüdü

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Kastamonu'da orman yangını! Kısa sürede büyüdü

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İğdir köyü mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni hünüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Kastamonuda orman yangını Kısa sürede büyüdü

Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonuda orman yangını Kısa sürede büyüdü

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