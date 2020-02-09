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Haber Giriş: 09.02.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Kastamonu'da okullar yarın tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Kastamonu'da okullar tatil mi?

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Kastamonu'da okullar yarın tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Kastamonu'da okullar tatil mi?

Yurdun dört bir yanından kar tatili haberleri gelirken, Kastamonu'da eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci, 10 Şubat Pazartesi yani yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Öğrenciler bu konuda Kastamonu Valiliği'nden gelecek açıklamalara odaklanmışken, beklenen duyuru geldi. Peki, Kastamonu'da okullar yarın tatil mi?

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitime bir günlüğüne ara verildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

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