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Kastamonu'da köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Yangın#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 08:21

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan köy yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 9 eve sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

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İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonuda köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı
RÜZGARIN ETKİSİYLE BİTİŞİKTEKİ EVLERE SIÇRADI

Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kastamonuda köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.
Kastamonuda köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

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Kastamonuda köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

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#Kastamonu#Yangın#Yangın

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