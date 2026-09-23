Kastamonu'da köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

AA Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 08:21 Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan köy yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 9 eve sıçrayan yangın havadan görüntülendi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BİTİŞİKTEKİ EVLERE SIÇRADI
Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve
Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.
İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken,
yangın
dronla görüntülendi.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.
Keşfetmeye Devam et