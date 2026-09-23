Kastamonu'da köy yangını: 2 katlı evde başladı 9 eve sıçradı

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İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

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İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.

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