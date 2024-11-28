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Kastamonu'da korkunç yangın! Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

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#Kastamonu#Tosya#Yangın
Kastamonuda korkunç yangın Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:45

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba Sabri Gizli (85) ve engelli oğlu Salih Gizli öldü, 1 kişi de yaralandı.

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İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonuda korkunç yangın Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Yürütülen çalışma sonucu bulunan baba ve oğlunun cesetleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kastamonuda korkunç yangın Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında 10 küçükbaş hayvanı da kurtardı.

Kastamonuda korkunç yangın Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, AA muhabirine, yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirterek, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık." dedi.

Kastamonuda korkunç yangın Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

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#Kastamonu#Tosya#Yangın

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