Kastamonu'da korkunç olay! Bacadaki yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybetti

#Kastamonu#Tosya#Yangın
Kastamonuda korkunç olay Bacadaki yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 15:14

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen 42 yaşındaki Erdal Mansur, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı. Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı.

Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınZihinsel engelli genç ile annesi sopalarla darbedildi... Beni istemiyorlarZihinsel engelli genç ile annesi sopalarla darbedildi... 'Beni istemiyorlar'Haberi görüntüle
#Kastamonu#Tosya#Yangın

