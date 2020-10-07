Kastamonu'da kiraladıkları evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Budamış Mahallesi'nde bulunan bir evde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda burada kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada kumar masası, kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ile 49 bin 345 lira ele geçirildi. Evin mutfak dolabında ise 14 uyuşturucu hap bulundu.



Daireyi kiralayan S.U. ve S.U. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 15 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 47 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.