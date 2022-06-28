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Kastamonu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldı

#Kastamonu#Sel#Kayıp
Kastamonuda kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilen Recep Bakırcı'yı (22) arama çalışmaları devam ediyor.

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Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde yaşayan orman işçisi Recep Bakırcı için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bakırcı'yı bulmak için bölgede arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma da çalışma başlattı. Ankara'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de bugün İkizce köyü deresinde arama çalışmalarına devam etti. Arama çalışmalarının gün boyu devam edeceği belirtildi.

GÖKIRMAK'TA TAŞKIN TEHLİKESİ

Öte yandan Taşköprü ilçesinde etkisini artıran sağanak ilçeden geçen Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Yetkililer belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları uyardı, olası taşkınlar nedeniyle ırmak kenarlarından uzak durmaları istendi. Irmak üzerinden geçen köprüler araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kastamonuda kayıp kişiyi arama çalışmalarına jandarma da katıldı

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BAKAN SOYLU: KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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