Kastamonu'da kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sürüyor! Bazı yakınlarının ifadeleri alındı

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Huriye Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

ÇAYDA ÇUBUKLARLA ARAMA

Komandoların da yer aldığı arama çalışmaları, bugün de devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, özellikle Huriye Helvacı'nın oğluyla birlikte son görüldüğü nokta Köseali köyü çevresinde arama yaptı. Ayrıca Köseali ile Deliktaş köyleri arasındaki İlişi Çayı'nda da arama yapıldı. Su seviyesinin diz altında olduğu çayda boydan boya çubuklarla yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı.

BAZI YAKINLARININ İFADESİ ALINDI

Öte yandan arama çalışmalarına Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, JASAT Timi ile Teknik İstihbarat Ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi de arama ama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı. Soruşturma kapsamında otostop çeken Huriye Helvacı ve oğlunu aracına alan sürücü dahil bazı yakınlarının ifadelerine başvuruldu.