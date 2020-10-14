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KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

Kastamonu’da kaybolan yaşlı kadını ekipler buldu

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Kastamonu’da kaybolan yaşlı kadını ekipler buldu
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde dün kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin araması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Saniye Eraslan, kestane toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Sanayi Eraslan'ın yakınları, emniyet güçlerine arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis, AFAD, UMKE ve Bozkurt Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarından, gece geç saatlere kadar sürmesine rağmen sonuç alınamadı.
Sabah saatlerinde yeniden başlayan aramalar sonucu Saniye Eraslan, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta belediye çalışanı Kurtuluş Öztürk tarafından çalılığa düşmüş halde bulundu. Düştüğü yerden kurtarılan Saniye Eraslan, Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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