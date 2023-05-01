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Kastamonu'da karaya oturan gemi yan yatmaya başladı

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#Kastamonu#Gemi#Kastamonu Haberleri
Kastamonuda karaya oturan gemi yan yatmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 16:25

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Maren adlı yük gemisinin karaya oturmasının ardından kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemezken, geminin ise yan yatmaya başladığı görüldü.

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Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'a giderken kıyıya doğru sürüklenerek Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü sahilinde karaya oturan Maren adlı yük gemisini kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 1 ay önce karaya oturan dev geminin yan yatmaya başladığı gözlendi.

Kastamonuda karaya oturan gemi yan yatmaya başladı


Cide Kerempe burnu açıklarında dümeninin kilitlenmesi sonucu karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisinin personeli ise daha önceden tahliye edilerek Cide'de ilçede bir otele yerleştirildi.

Kastamonuda karaya oturan gemi yan yatmaya başladı


Alt kısmında ciddi yarıkların olduğu öğrenilen gemi, konteynerler boşaltıldıktan sonra römorkörler vasıtasıyla çekilmeye çalışılacak. Çekilemeyecek durumda olması durumunda geminin hurdaya ayrılabileceği belirtildi.

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#Kastamonu#Gemi#Kastamonu Haberleri

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