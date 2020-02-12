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KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezi, Daday, Devrekani, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

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