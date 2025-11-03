×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu'da İlker Topaloğlu'nun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Kaza#Uçurum
Kastamonuda İlker Topaloğlunun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 15:05

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olan imam İlker Topaloğlu uçurumdan düşen otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (28), 1 Kasım'da ikametinden ayrıldı. Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.

Kastamonuda İlker Topaloğlunun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.

Kastamonuda İlker Topaloğlunun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde genç imamın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonuda İlker Topaloğlunun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonuda İlker Topaloğlunun uçurumdan düşen aracında cansız bedeni bulundu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Kaza#Uçurum

BAKMADAN GEÇME!