MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
GeriGündem Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 01:46,Son Güncelleme:

Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ısız kalan ilçe merkezine gelen yavru karaca, kameraya yansıdı.

Tosya'da, koronavirüs salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde gündüz saatlerinde görülen yavru karaca, şaşkınlık yarattı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıyan karaca, cadde boyunca koşarken görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle