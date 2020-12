Kastamonu'da iki aile arasında dehşet anları

Kastamonu’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.



Olay Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen ve akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine T.G. yanında bulundurduğu silahla 30 yaşındaki Kenan Özkan Hüsük’e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hüsük olay yerinde hayatını kaybetti.





Çıkan tartışmayı gören mahalle sakinleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T.G.’ye saldırdı. Darp edilen T.G ve Y.G.’de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ve Y.G. olay yerine çağırılan ambulansla polis gözetimi altında Kastamonu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tedavisi tamamlanan T.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.