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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da göz gözü görmüyor! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

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Kastamonu'da göz gözü görmüyor! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolu ve Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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