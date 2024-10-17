Kastamonu'da geyik avlayan 5 kişiye 443 bin 426 TL para cezası

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz avlandıkları ihbar edilen N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D.'nin Subaşı köyü Kütüklü Tarla mevkisindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 geyik kafası ve 1 geyik postu ile 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi. Geyik kafası ve postu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.