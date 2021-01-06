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Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/TOSYA (Kastamonu), (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Kastamonu’da feci kaza! 3 yaralı

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Kastamonu’da feci kaza! 3 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosya ilçesi İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Aynı yöne giden plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR, yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

Kastamonu’da feci kaza 3 yaralı

Yoldan geçen otomobil de duramayarak başka bir TIR’a çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

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