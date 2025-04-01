×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu'da feci kaza: 3 can kaybı, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Kastamonu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 17:06

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, İsmail Savaş (61) idaresindeki 52 DM 099 plakalı otomobil ile Cemil Keskin (70) yönetimindeki 78 AT 751 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonuda feci kaza: 3 can kaybı, 4 yaralı

Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti. Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kastamonu#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!