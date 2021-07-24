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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı

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Kastamonu'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı 37 SD 201 plakalı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada, işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Fadime, Nazan ve Mediha Demir ile Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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