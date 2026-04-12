Kastamonu'da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN OFİS VE DEPO BÖLÜMÜNDE ÇIKTI

İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın ofis ve depo bölümünde çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle imalat bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.