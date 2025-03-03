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Kastamonu'da eski bir mahalle olan Hepkebirler Mahallesi'nde, 1514 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Ã§ifte hamamÄ±n bulunduÄŸu alandaki evlerin altÄ±ndan kot farkÄ± sebebiyle su Ã§Ä±kÄ±yor. Kastamonu DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ± altÄ±na kurulan drenaj sistemi ve mahalledeki birÃ§ok bÃ¶lgede yer alan eski yer altÄ± su kuyusu ile vatandaÅŸlarÄ±n bodrum katlarÄ±na kurduklarÄ± tahliye motorlarÄ± ile yerin altÄ±ndan Ã§Ä±kan su tahliye ediliyor.

Elektrikler kesilince ya da drenaj ve su motorlarÄ± arÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n evlerinin bodrum katÄ±nÄ± su basÄ±yor. Mahallede yaÅŸayan vatandaÅŸlar, sÃ¼rekli aynÄ± sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve evlerinin zarar gÃ¶rmesinden tedirgin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek yetkililerden Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesini istedi.Â

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"MOTOR OLMAZSA YA DA Ã‡ALIÅžMAZSA KOT FARKI NEDENÄ°YLE ÃœST TARAFLARDAN GELEN BÃœTÃœN SU DEPOMA DOLUYOR"

Hepkebirler Mahallesi MuhtarÄ± Ramis KÃ¼Ã§Ã¼ktarakÃ§Ä±, mahalledeki binalarÄ±n bodrum katlarÄ± ile depolarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hepkebirler Mahallemiz eski bir mahalledir. Bu yÃ¼zden mahallemizde Ã§ifte hamam bulunuyor. Bu hamam 1514 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ tarihi bir hamamdÄ±r. Åžu anda hamam kullanÄ±lmÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n sular, cifte hamamÄ±n olduÄŸu alanda toplanÄ±yor. Kot olarak daha da aÅŸaÄŸÄ±da olduÄŸu iÃ§in mahallemizdeki evlerin bodrum katlarÄ±na su basÄ±yor. Ã‡ifte hamamÄ±n olduÄŸu yer, Ã¼st mahallemizden yaklaÅŸÄ±k 2-3 metre daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kotta bulunuyor.

BÃ¼yÃ¼k ihtimalle hamam eskiden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kanal bulunuyorÅŸ, Belediye, ister istemez yÃ¼zeysel bir Ã§alÄ±ÅŸmada bulunuyor ama hamamÄ±n hattÄ±na, yaklaÅŸÄ±k 5-6 metre derinlikteki kanallara inilmediÄŸi sÃ¼rece bizim evlerimizi ve depolarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rekli su basacaktÄ±r. Kastamonu DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±nÄ±n altÄ±nda su motoru bulunuyor. Bu su motoru olmadÄ±ÄŸÄ± zaman ya da Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± zaman bizim bÃ¼tÃ¼n binalarÄ±mÄ±zÄ± su basÄ±yor. Ben, yetkililerden artÄ±k kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± istiyorum. Her yÄ±l, Ã¶zellikle de kÄ±ÅŸ mevsimi geldiÄŸi zaman ya da otoparklar suyu kullanmadÄ±klarÄ± zaman kuyularÄ±n seviyeleri yÃ¼kseliyor ve bodrumu olan bÃ¼tÃ¼n binalarÄ±n altÄ±nÄ± su basÄ±yor. Belediyemizden Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyoruz.

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HamamÄ±n kot olarak ne kadar aÅŸaÄŸÄ±da olduÄŸu belli. HamamÄ±n altÄ±nda eski yer altÄ± kanallarÄ± bulunuyor. Bu kanallardan giderek sular, nereden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapacaksa oradan Ã§Ä±kÄ±yor ve bodrum katlarÄ±mÄ±z sular altÄ±nda kalÄ±yor. Kastamonu DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n mahallemizden taÅŸÄ±nma durumu sÃ¶z konusu. Milli Parklar binasÄ± taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anda suyu tahliye eden motorun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in elektrik olmasÄ± gerekiyor. EÄŸer elektrik olmazsa binanÄ±n altÄ±nda olan motor Ã§alÄ±ÅŸmaz. Bizler, bu drenajÄ± iptal edersek, o motoru Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramazsak binalar, mahallemiz su altÄ±nda kalacak. Kastamonu, deprem bÃ¶lgesinde yer alan bir il. Bu suyu da binalar emecek, betonlar Ã§Ã¼rÃ¼yecek. Ben artÄ±k kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyorum" dedi.

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"SUYUN NE ZAMAN GELECEÄžÄ° YA DA NE ZAMAN TAÅžACAÄžI BELLÄ° OLMUYOR"

Mahallenin birÃ§ok yerindeki su kuyularÄ±nÄ±n dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerini su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÃ¼Ã§Ã¼ktarakÃ§Ä±, "Kuyularda doldukÃ§a yer altÄ±ndan gelen sular ne yazÄ±k ki depolarÄ±mÄ±zÄ± ve evlerimizin bodrum katlarÄ±nÄ± dolduruyor. Åžu anda bile depolarÄ±mÄ±zda su bulunuyor. EÄŸer depolarÄ±mÄ±zda motor ile suyu tahliye edemezsek tÃ¼m bodrum katlarÄ±na su basÄ±yor. Bu kuyularÄ±n dolmamasÄ± gerekiyor. Ben, yetkililerden yer altÄ± sularÄ±na bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ±nÄ± talep ediyorum. Su seviyesi yÃ¼kseldiÄŸi zaman bÃ¼tÃ¼n bodrum katlarÄ± ya da binalarÄ±n altÄ± sularla doluyor. Åžu anda bu binanÄ±n temeli su altÄ±nda. BirÃ§ok binanÄ±n altÄ±na sularÄ± tahliye etmek iÃ§in motor koyduk, bu ÅŸekilde evlerimizi, depolarÄ±mÄ±zÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suyun ne zaman geleceÄŸi ya da ne zaman taÅŸacaÄŸÄ± belli olmuyor. VatandaÅŸ da ÅŸu anda kendi tedbirlerini kendisi almak zorunda kalÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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