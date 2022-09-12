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Kastamonu’da evini boyayan işçiyi öldürmüştü! Cinayette 'çamaşır' iddiası

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#Kastamonu#Cinayet#Polis
Kastamonu’da evini boyayan işçiyi öldürmüştü Cinayette çamaşır iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 12:47

Kastamonu’da bir şahıs, evini boyayan işçilere, bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti. 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs, tutuklandı.

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Olay, dün Cide'ye bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.’yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

CİNAYETİN SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.’nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün (47) ile Hamit Oran (33)’ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.

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#Kastamonu#Cinayet#Polis

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