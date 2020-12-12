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AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:55 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökören köyü Dikmen Mahallesi'nde odun taşıyan Hayri Kamil Çatal'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çatal, hastanede hayatını kaybetti.

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