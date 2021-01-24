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Gündem
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

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Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 4 gün önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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