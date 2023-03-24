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Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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#Kastamonu#DEAŞ#Operasyon
Kastamonuda DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 18:36

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlemen operasyonunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü.ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Şahıslar operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Kastamonu#DEAŞ#Operasyon

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