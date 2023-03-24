Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü.ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Şahıslar operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.