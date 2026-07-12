×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu’da dalından kiraz yiyen karı koca can verdi! Tarım ilacı şüphesi

Güncelleme Tarihi:

#Rahime Derin#Ahmet Derin#Kiraz
Kastamonu’da dalından kiraz yiyen karı koca can verdi Tarım ilacı şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 15:24

Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in ardından 60 yaşındaki eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

Kastamonu’da dalından kiraz yiyen karı koca can verdi Tarım ilacı şüphesi

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu’da dalından kiraz yiyen karı koca can verdi Tarım ilacı şüphesi

Haberin Devamı

OTOPSİ YAPILACAK

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınAdanada korkunç olay Tartıştığı eşinin başına çekiçle vurup boğazını bıçakla kestiAdana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin başına çekiçle vurup boğazını bıçakla kestiHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİstanbul’da korkutan yangın Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradıİstanbul’da korkutan yangın! Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rahime Derin#Ahmet Derin#Kiraz

BAKMADAN GEÇME!